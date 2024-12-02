На Украине пожаловались на глобальную коррупцию

У бизнесменов на Украине опускаются руки и исчезает желание помогать армии из-за коррупции. Об этом заявил уволившийся со службы генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко, его слова привело «Страна.ua».

«Просто глобальная коррупция повсюду. Я не понимаю, как мы еще держимся при таком. По Николаеву уже у бизнеса опускаются руки», — сказал он.

Марченко отметил, что ранее проявлявшие инициативу представители бизнеса активно помогали Вооруженным силам Украины, сейчас они очень сильно разочарованы и поэтому готовы продать все свое имущество, чтобы уехать работать в другие страны.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что украинцы платят военкомам от пяти тысяч долларов, чтобы получить освобождение от мобилизации. При этом они не гарантируют, что отпустят при повторном задержании.