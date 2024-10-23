На Украине посоветовали военным из КНДР сдаваться в плен

ГУР Украины опубликовало видео с призывами к военным КНДР сдаваться в плен

ГУР Минобороны Украины выпустило обращение к солдатам КНДР на корейском языке с предложением сдаваться в плен. Видео опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

В кадре военным рассказали о «преимуществах» сдачи в плен ВСУ, пообещав трехразовое горячее питание и комфортные условия содержания. Закадровый текст озвучили на корейском языке, а надписи выполнили с использованием иероглифов.

Украинцы даже продемонстрировали лагерь, который якобы подготовили для содержания военных из КНДР.

Никаких официальных подтверждений того, что северокорейские военнослужащие присутствуют в зоне спецоперации, нет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи об отправке военных КНДР в зону СВО. Он назвал эту информацию противоречивой.