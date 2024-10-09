На Украине поймали похваставшегося дезертирством военного

Работники Государственного бюро расследований Украины задержали военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады. Солдат самовольно покинул воинскую часть и рассказал об этом в социальных сетях, сообщили на сайте ведомства.
По данным ГБР, спецпрокуратура поручила расследовать дело о дезертирстве военнослужащего. В ходе проверки выяснилось, что военный «совершил действия, содержащие признаки уголовного правонарушения».
Установлено, что в начале сентября военнослужащего направили в госпиталь для медосмотра. Но по факту обследование мужчина не проходил, а позже он не вернулся к месту несения службы. Ему удалось скрываться от правоохранительных органов в течение двух недель.