На Украине похвастались первым ударом ATACMS вглубь территории России

ВСУ, предположительно, впервые применили поставленные Западом ракеты ATACMS для удара вглубь российской территории. Об этом сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на предоставленные источниками данные.

«[ВСУ] впервые использовали ATACMS для удара по территории РФ», — подчеркнул собеседник журналистов.

В материале указали, что первый удар ракет пришелся по объектам в городе Карачев, который находится в Брянской области. Украинским оружием якобы поразили некий военный объект.

Населенный пункт, подчеркнуло издание, расположен в 130 километрах от границы с Украиной.

В Госдепартаменте ранее подтвердили, что США сняли ограничения на удары вглубь России предоставленным Украине оружием. По словам помощника госсекретаря по делам Западного полушария Брайана Николса, в Соединенных Штатах рассчитывают, что такой ход подтолкнет российскую сторону к переговорам и выводу войск с украинской территории.