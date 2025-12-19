На Миндича завели уголовное дело о госизмене

Нардеп Гончаренко: против Миндича завели новое уголовное дело о госизмене

На украинского предпринимателя Тимура Миндича завели новое уголовное дело о госизмене. Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.

По его словам, масштабное досудебное расследование начала Служба безопасности Украины.

«В СБУ ответили, что в отношении указанного мною лица, а также связанных с ним лиц начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по статье о государственном предательстве», — написал депутат.

Ранее стало известно, что НАБУ рассчитывает выйти на высшее руководство Украины в деле Миндича.

* внесен в России в список террористов и экстремистов.