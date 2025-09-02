На Украине подали иск о ликвидации Киевской митрополии УПЦ

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести подала иск в суд с требованием прекратить деятельность Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил глава службы Виктор Еленский на брифинге.

«По закону, госслужба по этнополитике обязана объявить (УПЦ — прим. ред.) аффилированной с РПЦ, отправить письма об этом Киевской митрополии <…> Этот иск подан в соответствии с законом в Высший административный суд», — процитировало его РИА «Новости».

В Киеве развернулась масштабная кампания против Украинской православной церкви — крупнейшей религиозной общины в стране. В различных регионах республики запретили деятельность канонической церкви, сославшись на ее связи с Россией.

Ранее Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести заявила, что Киевская митрополия канонической Украинской православной церкви сохранила тесные связи с Русской православной церковью, чем нарушила закон «О свободе совести и религиозных организациях».