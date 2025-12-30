На Украине переименовали Национальную музыкальную академию имени Чайковского

На Украине изменили название Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского. Теперь учреждение называется Национальной академией Украины. Об этом сообщили в Минкульте страны.

«Переименование не влияет на статус, образовательный процесс или художественную деятельность академии и является частью госполитики деколонизации украинского культурного пространства», — заявили в министерстве.

Также в Минкульте подчеркнули, что следующим этапом станет общественное обсуждение вопроса о присвоении академии нового наименования.

Ранее Украина пополнила список «российского империализма» новыми именами. В перечень добавили Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Также среди исторических деятелей, попавших в список, оказались Степан Разин, Емельян Пугачев и Борис Годунов. Украинские власти потребовали, чтобы упоминания всех имен в перечне ликвидировали из общественного пространства.