На Украине осужденные организовали в тюрьме мошеннический кол-центр

На Украине группа осужденных организовала мошеннический кол-центр на территории исправительного учреждения. Аферисты представлялись сотрудниками банка и обманывали сограждан, сообщила пресс-служба главного управления полиции по Винницкой области.

«Выдавали себя за работников банка: полиция предъявила обвинения участникам преступной группы, которые из мест лишения свободы обманывали граждан», — привел ТАСС сообщение украинского МВД.

Правоохранители установили, что сумма убытков по всем эпизодам составила более 500 тысяч гривен, это около 11,3 тысячи долларов.

В Ленобласти подросток под давлением кураторов вскрыл сейф и передал мошенникам 64 тысячи евро. Юношу убедили, что так он помогает российским спецслужбам и спасает родителей от уголовного преследования.