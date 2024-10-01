Бойцы Вооруженных сил Украины на передовой выступили за переговоры с Россией. Военные опасаются «вечного» конфликта, сообщила газета Financial Times .

«Теперь я за переговоры», — подчеркнул украинский командир по имени Юрий.

Он ужаснулся из-за перспективы нескончаемого противостояния. Другие бойцы ВСУ тоже поддержали возможный диалог с российской стороной.

Еще один военный ВСУ, командир батальона Михаил заявил, что ему сложно представить достижение Украиной цели по возвращению к границам 1991 года.

Запад потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского срочно изменить курс, касающийся его «формулы мира», заявил ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский. Однако президент Украины и его команда не хотят этого делать и говорят об этом прямо. Но шантаж не работает — ВСУ теряют позиции на фронте, а терпение западных союзников заканчивается.