На Украине объяснили, почему Зеленский боится давать интервью Карлсону

Президент Украины Владимир Зеленский боится разговаривать с американским журналистом Такером Карлсоном. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х .

Так она отреагировала на анонс интервью Карлсона с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Зеленский рад, что интервью с вами не будет. Потому что он боится говорить о мире», — написала Панченко.

Она отметила, что украинский лидер не видит в урегулировании конфликта никакой выгоды для себя.

Ранее Такер Карлсон в соцсети Х написал, что приехал в Россию для беседы с Лавровым и в ближайшее время опубликует интервью. Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала снимок со съемок. Она призвала подписчиков набраться терпения и дождаться полного выпуска.