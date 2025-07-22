Дубинский: Украина не может или не хочет защищаться от беспилотников

У Украины могли закончиться системы противовоздушной обороны, либо правительство приказало больше не сбивать беспилотники. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Есть две версии. Первая версия — ПВО просто закончилось, его не существует, а [президент Владимир] Зеленский постоянно брешет нам про какие-то дроны-перехватчики», — сказал он.

Второй вариант — украинское руководство специально приказало не уничтожать беспилотники, чтобы устроить из этого кровавый спектакль, который Зеленский разыгрывает для вызова жалости и продолжения конфликта.

Дубинский отметил, что оба случая говорят о том, что Украину скоро настигнет катастрофа на фронте.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные атаковали Киев десятками ПБЛА. Украинские ПВО не смогли их сбить из-за плохой погоды.