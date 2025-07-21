Атака на Киев. ПВО Украины оказалось бессильным перед дронами в непогоду

«РВ»: ПВО Украины не может сбивать дроны над Киевом из-за непогоды

Российские войска атаковали Киев десятками беспилотников, но украинские ПВО не могут сбить их из-за непогоды. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

«Киев атакуют десятки дронов, есть попадания „Гераней“. Из-за плохой видимости и непогоды ПВО не может сбивать дроны», — уточнил автор канала.

Украинские власти также сообщили, что в Дарницком районе города горит крыша нежилого здания.

По данным канала, зафиксированы запуски ракет с Ту-95МС ВКС России, которые будут в воздушном пространстве Украины через час.

До этого украинский Telegram-канал «Политика Страны» сообщил, что в небе над Украиной зафиксировали 66 «шахедов». При этом по данным отдельных каналов, ожидается атака дронов численностью до 500 единиц, а также вылет российских стратегических бомбардировщиков.