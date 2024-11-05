На Украине неадекват напал с ножом на читавших его мысли знакомых

В Харькове мужчина напал с ножом на знакомых, а потом бегал за матерью с топором

Житель Харькова набросился с ножом на знакомых, заподозрив одного из них якобы в чтении его мыслей без разрешения. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

В городском парке 27-летний местный житель напал на своего знакомого, порезав ему лицо, висок, кисть и бедро. Попытавшийся успокоить неадеквата одноклассник получил ранение в шею.

Полиция начала искать злоумышленника «по горячим следам» и уже через несколько часов была у него дома.

«Он бегал по квартире с топором за матерью и угрожал убить. Женщина успела выскочить на улицу, а ее сын забаррикадировался внутри. А потом открыл газ и заявил, что всех взорвет», — рассказал начальник следственного управления полиции региона Сергей Болвинов.

По его словам, на место вызвали спецподразделение. В это время неадекват три раза ударил себя ножом в живот и поджег квартиру. Болвинов добавил, что огонь быстро потушили, а мужчину задержали и под охраной доставили в больницу. Также выяснилось, что восемь лет назад мужчина наблюдался у психиатра, последние годы нигде не работал и практически не выходил из дома.

Ранее в Санкт-Петербурге неадекват напал с кухонным ножом на посетителей магазина «Окей», порезав несколько человек.