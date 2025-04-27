На Украине не увидели прогресса в переговорах с приходом Трампа

Кулеба: Россия и Украина еще далеки от переговоров о завершении конфликта

Россия и Украина не приблизились к реальным переговорам по урегулированию конфликта. Стороны остаются там же, где были до прихода к власти в США Дональда Трампа, заявил экс-министр украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью YouTube-каналу «Говорит Великий Львов».

«Переговоры какие-то происходят, кто-то с кем-то общается. Мы и близко не стоим к реальным переговорам по завершению войны», — указал политик.

По мнению Кулебы, с точки зрения прекращения огня Россия и Украина остались на позиции января, а с точки зрения остановки боевых действий — там же, где были прошлой осенью.

Экс-глава МИД призвал украинцев не принимать всерьез заявления, поступающие со стороны России и западных союзников, поскольку они не отражают реального положения дел. При этом Кулеба выразил надежду, что переговоры дойдут до стадии прекращения огня, что приведет к полному завершению конфликта.

Трамп практически каждый день делится информацией о переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Накануне он заявил, что удалось добиться большого прогресса, однако ситуация остается хрупкой.