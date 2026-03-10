На Украине не смогли лишить Сергея Бубку званий и наград

Верховная рада не смогла набрать достаточно голосов, чтобы лишить званий и наград, в том числе Звезды Героя Украины, легендарного прыгуна с шестом Сергея Бубку. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

При необходимом кворуме в 226 голосов за решение проголосовали только 106 депутатов.

Идею выдвинул скандальный скелетонист Владислав Гераскевич. Он обвинил Бубку в «системном уничтожении» Украины и взаимодействии с Россией в рамках Международного олимпийского комитета. При этом некоторые спортсмены — например, боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко — публично выступили в поддержку Бубки.

В декабре прошлого года Владимир Зеленский лишил легкоатлета государственной стипендии, полагавшейся тому как олимпийскому чемпиону. При этом Гераскевич, в отличие от Бубки, ни разу не становился чемпионом или призером ни чемпионатов мира и Европы, ни Олимпиад.

Ранее украинский фигурист Кирилл Марсак, занявший на Олимпийских играх 19-е место, обвинил в своем провале российского спортсмена Петра Гуменника.