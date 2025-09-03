На Украине назвали список стран, где Зеленский готов встретиться с Путиным

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что приглашение Владимира Путина к Владимиру Зеленскому приехать в Москву является «заведомо неприемлемым». Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в соцсети X.

Сибига подчеркнул, что в данный момент как минимум семь стран готовы принять переговоры лидеров России и Украины для прекращения конфликта: Австрия, Ватикан, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. По его словам, это серьезные предложения, и Зеленский «готов к такой встрече в любой момент».

Глава МИД добавил, что российский президент якобы «продолжает морочить всем голову, делая заведомо неприемлемые предложения», и заявил, что только усиление давления на Москву может заставить ее серьезно относиться к мирному процессу.

Ранее Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай пригласил Зеленского приехать в Москву.