На Украине назвали экоцидом строительство военного кладбища в Мархаловском лесу

Власти и жители села Мархалевка в Киевской области протестуют против планов правительства по строительству большого военного кладбища на территории леса. Об этом газете El Pais сообщила член муниципального совета Катерина Прятникова.

«Это катастрофа, экоцид», — заявила она.

По информации газеты, позицию Прятниковой поддержали не меньше полутора тысяч человек.

О планах по строительству кладбища на Украине заговорили еще в 2022 году. В 2024-м в Мархаловский лес, относящийся к охраняемой природной зоне, завезли технику и приступили к подготовительным работам.

Местные жители опасаются, что кладбище загрязнит расположенные вблизи этой территории истоки трех рек, которые протекают через 12 муниципалитетов области.

Ранее стало известно, что военные кладбища запланировали оборудовать в каждом регионе Украины.