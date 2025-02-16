На Украине назвали дату выборов президента

Выборы на Украине состоятся 26 октября 2025 года. Об этом бывший президент Петр Порошенко заявил в интервью изданию «Цензор».

«Запишите: 26 октября этого года», — сказал он.

По словам Порошенко, информация о предполагаемой дате выборов попала к нему от источников в офисе президента Украины и в правоохранительных органах. Кроме того, об этом сообщили в полиграфическом комбинате «Украина», «который сейчас прорабатывает, сколько нужно бюллетеней».

Бывший глава государства уточнил, что на предстоящих выборах у действующей власти не будет оппонентов. Они сделают для этого все возможное, чтобы «снова вползти во власть, разрушая демократию и свободу».

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Порошенко. Ограничения пообещали снять, если он передаст ВСУ деньги, которые якобы вывел за пределы страны.