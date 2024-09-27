Юрист Лихачев: на Украине произошло более 100 тысяч случаев самоволки

С 2022 года на Украине зафиксировали более 100 тысяч случаев самовольного оставления частей. Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил юрист Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев.

«Точную цифру могут сказать в ВСУ, но это точно более 100 тысяч случаев дезертирства с 2022 года. И эта цифра продолжает расти», — сказал он.

По словам юриста, в некоторых делах о самоволках речь идет о группах по 20-30 человек. Многие военнослужащие, с которыми работал Лихачев, говорили, что не хотят возвращаться в свои части, потому что опасаются повторения проблем, из-за которых они их покинули.

Ранее издание «Страна.ua» сообщало, что случаи бегства из рядов Вооруженных сил Украины приобрели массовый характер. В большинстве случаев дезертиры убегают в Молдавию.

По словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, на фоне огромных масштабов в рядах ВСУ властям Украины остается только силой заставлять воевать свой народ.