На Украине насильно мобилизовали блогера Зипулю с задержкой развития

В Киеве насильно мобилизовали в ряды ВСУ блогера Андрея Зипулю, имеющего особенности психики. Об этом сообщили близкие люди мужчины в соцсети.

«Андрея незаконно мобилизовали! Прошел ВВК (военную врачебную комиссию) за пять минут — годен… Сейчас он уже находится не в Киеве», — указали в публикации.

В окружении Зипули добавили, что в ранние годы он учился в интернате для детей с задержкой развития, однако оформить инвалидность не получилось.

Ранее стало известно, что Украина насильно мобилизовала священников ради борьбы с УПЦ. В частности, настоятеля Покровского храма в селе Сутковцы в Хмельницкой области протоиерея Владимира Стефанишина доставили в военкомат принудительно.