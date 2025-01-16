На Украине нашли причину для уголовного дела против Зеленского

Нардеп Дмитрук: на Зеленского нужно завести дело за призыв убивать политиков

Против президента Украины Владимира Зеленского нужно возбудить уголовное дело. Поводом могут стать озвученные в Варшаве призывы расправляться с неугодными политиками, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Величайший (Зеленский. — прим. ред.) угрожает и призывает убивать политиков. Как по мне, еще одно хорошее уголовное дело для Зеленского!» — заявил он.

На днях Зеленский побывал в Польше с визитом и провел пресс-конференцию с премьер-министром страны Дональдом Туском. В ходе своего выступления украинский лидер заявил, что нужно «открутить голову тем политикам», которые продолжают участвовать в выборах.

После отъезда из Украины Дмитрук рассказал о пытках, которые он пережил после задержания сотрудниками СБУ из-за возникшего конфликта. Пытки прекратились, когда депутат пообещал никогда не критиковать Зеленского.