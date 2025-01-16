На Украине нашли причину для уголовного дела против Зеленского

Против президента Украины Владимира Зеленского нужно возбудить уголовное дело. Поводом могут стать озвученные в Варшаве призывы расправляться с неугодными политиками, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
«Величайший (Зеленский. — прим. ред.) угрожает и призывает убивать политиков. Как по мне, еще одно хорошее уголовное дело для Зеленского!» — заявил он.
На днях Зеленский побывал в Польше с визитом и провел пресс-конференцию с премьер-министром страны Дональдом Туском. В ходе своего выступления украинский лидер заявил, что нужно «открутить голову тем политикам», которые продолжают участвовать в выборах.
После отъезда из Украины Дмитрук рассказал о пытках, которые он пережил после задержания сотрудниками СБУ из-за возникшего конфликта. Пытки прекратились, когда депутат пообещал никогда не критиковать Зеленского.
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