На Украине нашли новый способ уклоняться от военной службы

На Украине набирает популярность новая схема уклонения от военной службы, при которой призывники вместо передовой лежат в военных госпиталях и лечат хронические заболевания, приобретенные еще на гражданке. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в российских силовых структурах.

«„Неизлечимых уклонистов“ стало так много, что это мешает покалеченным вэсэушникам получить статус „непригодный“ и выплаты», — отметил собеседник агентства.

По его словам, для такого статуса необходимы либо связи в больнице, либо деньги. При этом уклонисты все равно получают выплаты за военную службу, которыми могут, например, делиться с врачами.

Ранее стало известно, что сотни уклонистов бегут с Украины в Белоруссию и передают местному КГБ всю известную им информацию о военных и технике.