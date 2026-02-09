На Украине начали закрывать магазины Zara из-за убытков

Испанский ретейлер Inditex начал закрывать магазины своего бренда Zara на Украине из-за убытков. Об этом сообщило местное издание «Страна».

Сначала торговые точки стали закрывать в Днепропетровске, теперь под вопросом остались магазины в Одессе и Харькове. По словам представителей Inditex, падение спроса заставило пересмотреть целесообразность работы в некоторых городах.

Журналисты напомнили, что бренд Zara уже закрывал свои украинские магазины в 2022 году, но в 2024-м вернулся.

Ранее появилась информация, что Inditex подал заявку в Роспатент на регистрацию логотипа Zara. Помимо него, так поступил и японский холдинг Fast Retailing Co.

Обе компании ушли с российского рынка в 2022 году после начала СВО. После продажи Zara переименовали в Maag. В рамках заключенного соглашения испанцы быстро могут вернуться при изменении условий.