Владельцы Uniqlo и Zara подали заявки на товарные знаки в России

Японский холдинг Fast Retailing Co. (бренд Uniqlo) подал в Роспатент десять заявок на регистрацию товарных знаков, включая Uniqlo, «Юникло» и дочерний GU, сообщил Shoppers . Все они оформлены 31 августа.

Испанский холдинг Inditex, владеющий Zara, а также брендами Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, подал заявку на регистрацию логотипа Zara на голубом фоне.

У Fast Retailing в России уже есть действующие регистрации, но часть из них истекает в октябре 2025 года.

Обе компании ушли с российского рынка в 2022 году после начала спецоперации. Inditex закрыла и продала часть точек ливанской Daher Group. После продажи магазины Zara переименовали в Maag. Однако соглашение позволяет испанцам быстро вернуться при изменении условий.

В апреле Telegram-канал Ural Mash сообщил, что Bershka, Zara и Stradivarius через девять месяцев могут вернуться в Екатеринбург.