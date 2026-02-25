На Украине начали сплавлять мусор в Европу по Тисе

Горы мусора сняли на украинской территории в русле реки Тисы, все плывет вниз по течению в сторону Венгрии. Кадры опубликовало издание «Страна.ua».

В воде можно разглядеть множество веток, пластиковых бутылок и даже брошенную лодку.

Ранее синоптик Евгений Тишковец назвал антисанитарию одной из причин, по которой украинские военные на восточном берегу реки Оскол несут большие потери. Он рассказал, что одно из подразделений ВСУ разместило выгребную яму в низине, из-за чего содержимое растеклось по позициям. Кроме того, с них не вывозят мусор.

Как следствие, по словам метеоролога, при любом потеплении начинает распространяться патогенная микрофлора.