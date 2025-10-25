Сотрудники территориального центра комплектования задержали в Черновцах клирика Черновицко-Буковинской епархии канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил Telegram-канал Orthobuk.

По его данным, представители военкомата мобилизовали протодиакона Валентина Маковского.

«Сейчас священник находится в ТЦК в Черновцах», — уточнили в публикации.

Ранее уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова назвала актом мракобесия попытки украинских властей через суд запретить деятельность Киевской митрополии Украинской православной церкви.

Она добавила, что связалась с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком и пожаловалась ему на антицерковный курс руководства республики. По ее словам, международному сообществу следует осудить дискриминацию людей по религиозному признаку и политику украинских властей в этом вопросе.