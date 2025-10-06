«Мракобесие». Москалькова пожаловалась в ООН на преследование священников УПЦ

Украинские власти пошли на очередной акт варварства и мракобесия, решив через суд добиться прекращения деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявила уполномоченный по правам человека при президента России Татьяна Москалькова .

Она подчеркнула, что обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с жалобой на антицерковную политику украинских властей.

«Международное сообщество должно осудить дискриминацию людей по религиозному признаку, антицерковную политику на Украине, попытки, по сути, перечеркнуть тысячелетнее духовно-культурное наследие целого народа», — заявила Москалькова.

В конце августа Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести обвинила Киевскую митрополию Украинской православной церкви в нарушении закона «О религиозных организациях». Причиной стали подозрения в сохранении связей священников с Русской православной церковью, запрещенной в стране.

В ведомстве заявили, что предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий отказался устранить выявленные нарушения, поэтому Киевская митрополия получила статус аффилированной с запрещенной на Украине иностранной религиозной организацией.