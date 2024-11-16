На Украине ликвидировали белорусский отряд спецназа «АСП Террор», выполняющий боевые задачи на стороне ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«Белорусский нацистский отряд спецназа „АСП Террор“, воевавший в составе ГУР Украины, ликвидирован», — написали журналисты.

Они опубликовали скриншот заявления на официальном ресурсе бандформирования. Там написано, что часть военных перешла в отряды специального назначения военной разведки, другие бойцы «больше не выполняют боевых задач».

МВД Белоруссии в прошлом году признало интернет-ресурсы «АСП Террор» экстремистскими.

Ранее спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что украинских разведчиков в Сирии уничтожат как пособников террористов. По его словам, Россия знает о том, что сотрудники ГУР Украины поставляют оружие террористам в сирийском Идлибе.