На Украине лабубу назвали игрушкой дьявола

Священники на Украине считают лабубу игрушкой дьявола. Об этом написали в посте на странице греко-католической парафии тернопольского города Теребовля в Facebook*.

Священнослужители выступили с призывом не покупать детям популярную игрушку. По их мнению, эту куклу создали для того, чтобы вытеснить из сердца ребенка красоту, свет и доброту, которые несет Иисус Христос.

Кроме того, внимание священников привлекло поведение лабубу в некоторых мультфильмах. Там он дерется, ворует и издевается над другими персонажами.

«Это подается как веселье, но закрепляет в подсознании ребенка, что издевательства — это норма», — отметили в сообщении.

По словам представителей парафии, внешний вид лабубу напоминает демона из-за клыков и рогов. Поэтому детская психика может смешать добро и зло.

Авторы публикации также подчеркнули, что у некоторых детей после игры с лабубу наблюдается агрессия или чрезмерная возбужденность.

На фоне слухов, что в лабубу вселяется нечистая сила, пользователи Сети начали сжигать эти игрушки. В них уловили сходство с персонажем фильма «Изгоняющий дьявола».

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