На Украине экс-министр культуры попал под следствие после слов об УПЦ

На Украине Государственное бюро расследований инициировало досудебное уголовное производство в отношении экс-министра культуры Николая Точицкого из-за его высказываний в адрес Украинской православной церкви. Об этом в Telegram-канале сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря.

Досудебное расследование началось после подачи представителями Киево-Печерской лавры заявления в территориальное управление ГБР в Киеве. Точицкого проверят на возможное совершение преступления — разжигание религиозной розни.

Чекман добавил, что претензии у УПЦ возникли к высказыванию бывшего министра, когда он прокомментировал приказ «Об увольнении Остапенко Максима Анатольевича» с должности гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра».

Остапенко сняли с должности 21 мая, аргументируя это якобы его «слабой позицией» по вопросу передачи лавры под контроль раскольнической Православной церкви Украины. При этом сам гендиректор заявлял, что его уволили, не объясняя причин. Точицкий же тогда назвал работу Остапенко «неадекватной».

Ранее на Украине лишили гражданства митрополита УПЦ Онуфрия, указ подписал президент Владимира Зеленский.