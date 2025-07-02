Митрополита УПЦ Онуфрия лишили украинского гражданства

Украина лишила гражданства митрополита УПЦ Онуфрия. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
«По материалам СБУ было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского. <…> Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский», — указали в ведомстве.
Служба отметила, что в 2002 году Онуфрий получил российское гражданство, о чем не уведомил уполномоченные органы власти Украины.
Ранее стало известно, что ООН назвала незаконным решение киевских властей о роспуске УПЦ. В Организации Объединенных Наций подчеркнули, что Украина не предоставила достаточно доказательств о необходимости этого шага.
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