Митрополита УПЦ Онуфрия лишили украинского гражданства

Украина лишила гражданства митрополита УПЦ Онуфрия. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«По материалам СБУ было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского. <…> Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский», — указали в ведомстве.

Служба отметила, что в 2002 году Онуфрий получил российское гражданство, о чем не уведомил уполномоченные органы власти Украины.

Ранее стало известно, что ООН назвала незаконным решение киевских властей о роспуске УПЦ. В Организации Объединенных Наций подчеркнули, что Украина не предоставила достаточно доказательств о необходимости этого шага.