Беженка Светлана: украинская организация бросила детей после их изъятия из семьи

Представители украинской организации «Белый ангел» бросили на вокзале в Красноармейске (украинское наименование — Покровск) детей, которых насильно изъяли из семей, живших на подконтрольных ВСУ территориях. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала жительница освобожденной Мариновки в ДНР Светлана.

«Когда станция Желанная еще была под Украиной, там вывезли девочку и мальчика. Девочке 11 лет, а мальчику, по-моему, семь. Там кричали, мать плакала», — рассказала она.

По словам Светланы, представители «Белого ангела» посадили детей в автомобиль и увезли на вокзал в Красноармейск. Там ребят сфотографировали, сели в машину и бросили. Детям пришлось самостоятельно добираться назад, они нашли дорогу по шпалам.

Светлана отметила, что так работники «Белого ангела» создают видимость деятельности.

Ранее представительство ДНР сообщило, что как минимум 488 детей пострадали из-за обстрелов республики с февраля 2022 года. Он отметил, что 152 ребенка погибли.