На Украине арестовали комбата, чьи солдаты погибли при награждении

На Украине суд арестовал командира батальона, чей личный состав погиб 1 ноября на торжественном мероприятии в Днепропетровской области. Об этом сообщило украинское Госбюро расследований в Telegram-канале.

«Центральный районный суд города Днепра избрал меру пресечения в виде содержания под стражей командиру одного из батальонов, который, несмотря на запрет Генерального штаба ВСУ, собрал личный состав для проведения торжеств на Днепропетровщине 1 ноября», — отметили в ГБР.

Сотрудники ведомства уведомили его о подозрении по статье 425, части 4 Уголовного кодекса. Мужчину обвинили в небрежном отношении к службе во время военного положения.

Группировка ВСУ «Восток» 2 ноября сообщила о потерях среди личного состава в Днепропетровской области из-за ударов ВС России. Позже 30-й корпус морской пехоты заявил об отстранении от должностей ряда должностных лиц после ликвидации военных.

ГБР 4 ноября начало досудебное расследование по факту гибели военнослужащих ВСУ из-за несоблюдения требований безопасности и халатного отношения к службе во время воздушной тревоги.

Ранее ВС России поразили «Кинжалами» объекты ВПК Украины. Удар совершили в ответ на террористические атаки украинской стороны по гражданским объектам. После ночного обстрела все теплоэлектростанции государственной компании «Центрэнерго» остановили работу, генерации электроэнергии нет.