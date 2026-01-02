На Украине 64-летнюю заведующую детсадом обвинили в коллаборационизме

Заведующая детсадом из Макеевки приехала в Киев, чтобы оформить украинские документы. Ее арестовали за коллаборационизм, сообщила пресс-служба прокуратуры Украины.

В 2014 году женщина осталась в Макеевке и продолжила работать заведующей детсадом. Через 11 лет она приехала в Киев, чтобы оформить украинский загранпаспорт и пенсию, на тот момент ей исполнилось 64 года. Силовики арестовали ее под залог в рамках дела о государственной измене.

«Кроме того, при ее руководстве во время занятий, развлечений и в повседневной жизни воспитатели знакомят малышей с российской историей и традициями», — объяснили в надзорном ведомстве суть обвинений.

Ранее суд на Украине дал мужчине 10 лет тюрьмы за коллаборационизм. Он раздавал гумпомощь в Киевской области.