На пресс-конференции в ЮАР украинской делегации не разрешили убрать микрофон RT

В ЮАР украинской делегации не разрешили убрать микрофон RT на пресс-конференции

Украинская делегация попросила убрать микрофон телеканала RT во время пресс-конференции глав МИД ЮАР и Украины, однако южноафриканская сторона не разрешила это. Об этом сообщила редакция телеканала в беседе с РИА «Новости» .

«Делегация (главы украинского МИД Андрея — прим. ред.) Сибиги обратилась к южноафриканской стороне с просьбой убрать микрофон телеканала RT с совместной пресс-конференции», — заявили в редакции.

Когда убрать микрофон не позволили, министр попытался спрятать его с помощью книги CrimealsOurs. History of the Russian Myth («КрымНаш. История Русского Мифа»), однако представители ЮАР не допустили этого, напомнив украинским гостям, что они находятся не у себя дома.

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