Поставляемое союзниками оружие Украине постоянно всплывает на черном рынке Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с главами муниципалитетов в рамках II Всероссийского форума «Малая родина — сила России».

«Оружие, которые Украине поставляют из западных стран, оказывается на черных международных рынках. То в Африке всплывет, то на Ближнем Востоке», — сказал он.

Глава государства отметил, что киевский режим борется за капиталы, которые он украл у украинского народа, этим и обосновано его желание продлить сотрудничество со спонсорами. Украинские власти выкачивали деньги из территорий и уводили их за границу.

Ранее Путин поприветствовал намерение США, Китая и других стран способствовать справедливому урегулированию конфликта на Украине.