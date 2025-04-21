На черный рынок обрушился поток оружия с Украины
Путин: поставляемое Украине оружие постоянно продают на черном рынке
Поставляемое союзниками оружие Украине постоянно всплывает на черном рынке Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с главами муниципалитетов в рамках II Всероссийского форума «Малая родина — сила России».
«Оружие, которые Украине поставляют из западных стран, оказывается на черных международных рынках. То в Африке всплывет, то на Ближнем Востоке», — сказал он.
Глава государства отметил, что киевский режим борется за капиталы, которые он украл у украинского народа, этим и обосновано его желание продлить сотрудничество со спонсорами. Украинские власти выкачивали деньги из территорий и уводили их за границу.
Ранее Путин поприветствовал намерение США, Китая и других стран способствовать справедливому урегулированию конфликта на Украине.