МВФ выставил Украине новые условия для получения денег

Украинские власти получили три новых условия для дальнейшего получения денег от Международного валютного фонда в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Проект предусматривает проведение структурных реформ экономической и финансовой системы страны в обмен на выделенные средства. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев .

Он пояснил, что три новых условия представители МВФ вынесли после проведения аудита, в ходе которого проверили, как украинские власти справились с прошлыми заданиями.

Фонд потребовал от властей страны подготовить стратегию для регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка, принять законопроект от критических рисках третьи сторон, с которыми сталкиваются банки и платежные системы, а также провести и опубличить результаты работы регулятора сферы энергетики и ЖКХ.

Гетманцев добавил, что общее количество выставленных Украине условий со стороны МВФ выросло до 51, из которых страна пока выполнила только 34.

Он добавил, что к следующему аудиту число условий вырастет еще на восемь, из которых три коснутся банковского сектора, один — сферы энергетики, фискального блока и последний — борьбы с коррупцией с созданием нового Высшего административного суда.

В конце октября Международный валютный фонд допустил, что конфликт на Украине закончится до конца следующего года. При этом страна столкнется с серьезным энергетическим кризисом, в том числе из-за снижения финансирования за счет увеличения расходов на оборону.