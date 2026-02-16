Мужчина взорвал гранату во время разборок на западе Украины. Есть пострадавшие

Нацполиция: в Черновцах мужчина подорвал гранату во время конфликта с прохожими

В Черновцах на западе Украины мужчина бросил гранату в прохожих во время уличных разборок. Пострадали трое, сообщило областное управление Нацполиции.

По данным ведомства, украинец повздорил с несколькими людьми и бросил в них гранату. В результате взрыва пострадали три человека: одного госпитализировали, двоим оказали помощь на месте. Также повреждения получил автомобиль, находившийся рядом.

Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов. Им оказался 32-летний местный житель. Судя по фото, которое опубликовала Нацполиция, подрывателем мог оказаться военный.

Ранее 43-летний житель Одессы подорвался на гранате в парке. Погибшего нашли на Крымском бульваре на севере города.