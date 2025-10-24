Мужчина взорвал гранату в поезде под Житомиром, погибли пятеро

В Житомирской области мужчина взорвал гранату, когда его пытались задержать. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина».

«Известно о гибели пяти человек, двое ранены. Также есть предварительная информация, что совершивший подрыв был в розыске», — отметили авторы поста.

ЧП случилось в городе Овруч. Телеканал «Общественное» со ссылкой на пресс-офицера управления полиции сообщил, что гранату взорвал житель Харькова, который ранее пытался незаконно пересечь границу.

По данным СМИ, жертвами взрыва стали сотрудница погранслужбы, двое военных и пара мирных жителей. Сам мужчина погиб в машине скорой помощи.

Ранее во Львовской области произошло возгорание на территории одного из газовых хранилищ.