Мужчина в Одессе притворился мусором ради побега из СИЗО

Украинские правоохранители объявили в розыск мужчину, который сбежал из одесского СИЗО в мусорном контейнере. Администрация изолятора объявила тревогу, сообщило издание «Страна.ua» .

Официально власти не комментировали информацию о побеге. По разным данным, мужчину объявили в розыск либо поймали при попытке скрыться.

