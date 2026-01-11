Мужчина с надписью «Сочи» на куртке перепугал украинцев на курорте

Отдыхающие на курорте Буковель украинцы пришли в негодование из-за туриста в куртке «Сочи-2014». Об этом сообщил украинский «24 Канал».

Посетители курорта сделали множество фотографий и видео с мужчиной в подозрительной куртке и разместили в Сети. Комментаторов напугало, что в республике кто-то может выходить на улицу в одежде с надписью на русском языке.

Некоторые пользователи призвали проверить весь курорт и отправить на передовую уклонистов, которые отдыхают и сорят деньгами вместо службы в рядах ВСУ.

«Кто-то в шутку предположил, что мужчина мог просто перепутать курорты или „недавно вышел из комы“, потому не знаком с ситуацией в стране», — отметил канал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о ситуации в сфере энергетики. Он подтвердил, что республика попала в сложное положение из-за повреждения критической инфраструктуры в результате ударов российских войск.