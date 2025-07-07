Мужчина развернул украинский флаг со свастикой в центре Киева

Неизвестный мужчина развернул флаг Украины со свастикой в центре Киева. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание «Страна.ua» .

«В Киеве на Печерске неизвестный мужчина развернул украинский флаг с нацистской символикой», — уточнили авторы канала.

На полотне в цветах украинского флага изображена нацистская символика в круге.

В украинских пабликах уже пишут, что его разыскивает полиция. Официальной информации нет. Также неизвестно, какую цель преследовал неизвестный этой акцией.

Ранее в зоне спецоперации обнаружили 27 оригинальных советских карикатур 1945 года, высмеивающих бандеровцев и нацистскую Германию. Среди них особое место занимает рисунок Бориса Ефимова, где Йозеф Геббельс отправляет на фронт Санта-Клауса, которого поймал эсэсовец.