В зоне специальной военной операции обнаружили подборку оригинальных газетных карикатур 1945 года, высмеивающих бандеровцев и нацистскую Германию. Об этом сообщили в РИА «Новости» , уточнив, что рисунки были вырезаны из украиноязычных изданий времен Великой Отечественной войны.

«На Нюрнбергском процессе документально подтверждено, что украинские националистические банды еще до войны формировались и проходили подготовку в фашистской Германии», — гласит подпись на одной из карикатур.

На ней изображен человек, похожий на идеолога украинского национализма Дмитрия Донцова, который подглядывает в замочную скважину заседания трибунала, держа флаг из грязного белья с трезубом и свастикой.

Коллекция под названием «Збiрник. „Нова Европа“ за 1945 р.» содержит 27 карикатур, опубликованных в советских газетах на освобожденных от нацистов территориях Украины.

Часть работ посвящена бегству генерала Гейнца Гудериана и послевоенной судьбе пособников Гитлера — Нэнси Астор, Франсиско Франко и Ференца Салаши. Особое место занимает карикатура Бориса Ефимова, где Йозеф Геббельс отправляет на фронт Санта-Клауса, которого поймал эсэсовец.

Ранее ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные документы, подтверждающие, что 3 мая 1945 года британские военные разбомбили и расстреляли суда, на которых немцы перевозили несколько тысяч советских военнопленных, напомнил RT.