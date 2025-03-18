Мужчина бросил гранату в полицейских и сотрудников военкомата в Запорожье

Мужчина выстрелил в воздух из пистолета и бросил гранату в сотрудников полиции и военкомата, которые проверяли документы у военнообязанных в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщили в областном управлении полиции Украины.

«Полицейские вместе с работником районного ТЦК проверяли документы у граждан призывного возраста на территории Шевченковского района. В это время вблизи неизвестный прохожий выстрелил вверх из пистолета, бросил в сторону правоохранителей гранату и бросился наутек», — отметили в сообщении.

По данным полиции, граната оказалась страйкбольной. Личность нарушителя быстро установили. Им оказался 44-летний житель Запорожья. Во время обысков у него обнаружили и изъяли около 20 патронов, два магазина и две дымовые шашки.

В Днепропетровске 10 марта водитель прокатил на капоте электромобиля военкома, который хотел увезти его в военкомат. Автовладельцу грозит уголовная ответственность.