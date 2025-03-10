В Днепропетровске водитель Tesla прокатил военкома на капоте

Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency
Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В Днепропетровске водитель за рулем Tesla прокатил на капоте электромобиля военкома, который хотел увезти его в военкомат. Видео происшествия опубликовало украинское издание «Страна.ua».

Сотрудник территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине — прим. ред.) остановил электрокар в центре города, однако находившийся за рулем мужчина отказался отправиться в ТЦК и продолжил движение. В итоге военком оказался на капоте машины.

«Тот умудрился в это время еще и курить. За подобное водителю грозит уголовная ответственность», — отметили в издании.

Ранее стало известно, что для уклонения от принудительной мобилизации на Украине все больше отцов фиктивно отбирают детей у бывших жен. Мужчины идут на этот шаг, чтобы избежать отправки на фронт.

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