Мужчина бросил гранату в машину полицейских в Черновицкой области

УНИАН: неизвестный бросил гранату в полицейский автомобиль в Черновицкой области
В Черновицкой области Украины неизвестный бросил гранату в служебный автомобиль. Двое полицейских получили ранения, сообщило местное агентство УНИАН.
«Неизвестный бросил гранату в служебное авто полиции в Черновицкой области: ранены двое полицейских», — указано в сообщении.
Правоохранителям оказали медицинскую помощь. Подробности происшествия выясняются.
Ранее в Черновцах на западе Украины 32-летний местный житель бросил гранату в прохожих во время уличных разборок. В результате взрыва пострадали три человека: один попал в больницу, двоим оказали помощь на месте. Автомобиль, стоявший рядом, тоже получил повреждения.