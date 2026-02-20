Мужчина бросил гранату в машину полицейских в Черновицкой области

«Неизвестный бросил гранату в служебное авто полиции в Черновицкой области: ранены двое полицейских», — указано в сообщении.

Правоохранителям оказали медицинскую помощь. Подробности происшествия выясняются.

Ранее в Черновцах на западе Украины 32-летний местный житель бросил гранату в прохожих во время уличных разборок. В результате взрыва пострадали три человека: один попал в больницу, двоим оказали помощь на месте. Автомобиль, стоявший рядом, тоже получил повреждения.