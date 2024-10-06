Экс-танкист ВСУ: в старом Leopard отсутствует вентиляция, в нем можно свариться

У старого немецкого танка Leopard отсутствует вентиляция, поэтому внутри «можно свариться». Об этом РИА «Новости» заявил экс-танкист ВСУ, который сбежал из тренировочного лагеря в Польше.

«Туда залазишь, в танк на 10 минут, заглохший, даже не заводили его, и уже можно свариться там», — сказал он.

По словам бывшего военного, точно неизвестно, в каком году произвели танки, на которых обучали его и других бойцов ВСУ. Боевиков Украины отправили обучаться в Польшу, откуда экс-танкист сбежал и легализовался как беженец в ФРГ.

Ранее журналисты издания Military Watch Magazine сообщили, что российские военные в зоне СВО все чаще уничтожают танки Abrams, переданные Украине. В сентябре появились фото с доказательствами того, что с каждым разом отправленных ВСУ машин становится все меньше.