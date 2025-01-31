Москалькова призвала бороться за души украинцев

Москалькова: мы не должны видеть в Украине лишь империю зла

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала перестать видеть в Украине только империю зла. Об этом она заявила в ходе выступления в Госдуме.

По словам омбудсмена, вернувшиеся из плена россияне и насильно вывезенные на Украину жители Курской области говорят разные вещи.

«Они рассказывали, что как украинские военнослужащие еду им приносили, последним делились. Мы не должны видеть в них только империю зла и расчеловечиваться. Украинцы разные. И как они спасали от наемников, с которыми пришли, потому что в тех нет ничего святого», — пояснила Москалькова.

Она напомнила, что украинские военные — православные, поэтому нужно побороться, за духовность и их душу.

Ранее омбудсмен провела четырехстороннюю встречу с участием украинского коллеги. Она назвала диалог шагом к укреплению доверия, реализации совместных действий во имя защиты прав человека на безопасность и жизнь.