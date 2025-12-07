Отставка главы Офиса украинского президента Андрея Ермака позволила заметно ослабить контроль Владимира Зеленского над Украиной. Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

По информации его источника, сейчас между главой киевского режима и приближенными к демократам Соединенных Штатов кругами установилось перемирие.

«Последние считают, что Зеленский уже достаточно ослаблен и теперь они могут взять Банковую», — указали в материале.

Собеседник издания добавил, что на украинского президента не планируют оказывать дальнейшего давления, если он будет вести себя покладисто.

Ранее стало известно, что Зеленского назвали архитектором коррупционной модели Украины. Депутат Верховной рады Александр Дубинский счел его главным вором.