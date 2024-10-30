ВСУ могли бы захватить Курскую АЭС, однако перед ними не стояла такая цель. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова привело издание «Страна.ua».

«Если бы мы захотели захватить атомную станцию, то сделали бы это. Мы могли бы это сделать, но не хотели этого», —заявил Зеленский.

Украинский президент заявил, что ВСУ не будут занимать критически важную инфраструктуру России.

Зеленского поверг в шок запрет США использовать дальнобойные вооружения для ударов вглубь России. Украинская сторона не смогла предоставить весомые аргументы для получения разрешения на удары. У Америки не хватит ракет, чтобы «закрыть» все цели Зеленского.